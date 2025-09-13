  • Aiello del Friuli
sabato 13 Settembre 2025
Decisive le prestazioni di Redivo e Freeman. Domani alle 21:00 la finalissima contro Rimini

UEB da capogiro. Le Eagles rimontano Forlì e volano in Finale di Supercoppa

I ducali rimontano un distacco di 14 punti, e vincono 87 a 86 contro i romagnoli, che allo scadere falliscono il tiro libero della parità
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. All’alba della nuova stagione di basket la UEB Cividale fa intendere che lo spartito tecnico ed emotivo non ha subito variazioni.

Come lo scorso anno, i ducali vincono all’esordio in gara ufficiale contro Pallacanestro Forlì, condensando nei 40 minuti del “pala De Andrè” di Ravenna   approcci sofferti, rincorse forsennate, e fibrillanti tiri allo scadere, che fissano il punteggio sull’87 a 86, facendo volare le “Eagles” gialloblu in Finale di Supercoppa Italiana LNP di Serie A2.

Il travolgente avvio forlivese, valevole un vantaggio romagnolo di 14 lunghezze a metà gara, mette a nudo le imprecisioni della squadra di Pilastrini, ma non ne sopisce il furore agonistico, che divampa dopo l’intervallo. Nel secondo tempo Lucio Redivo volteggia fra le maglie biancorosse, siglando 22 dei suoi 24 punti totali; Deshawn Freeman calamita i rimbalzi (37 quelli di squadra) a cui aggiunge 21 punti personali, mentre Francesco Ferrari cuce ed esalta il gioco, fatto di sorpassi e controsorpassi, fino ai due decisivi tiri liberi di Kadeem Allen, a un solo secondo dall’ultima sirena.

Il primo piazzato gonfia la retina, il secondo si ferma al ferro e manda in finale Cividale; la sesta in altrettante stagioni, dove alle 21:00 di domani troverà Rinascita Basket Rimini, vincitrice sulla Fortitudo Bologna.

