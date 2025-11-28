Ueb, esordio da titolare in Nazionale per Francesco Ferrari contro l’Islanda

Debutto in Nazionale con partenza nel quintetto titolare per Francesco Ferrari ieri nel match perso a Tortona dagli azzurri per 76-81 contro l’Islanda. La partita era valida per la prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Il ventenne della Ueb Cividale non si è fatto prendere dall’emozione, rendendosi protagonista anche di una spettacolare stoppata ai danni di un avversario, chiudendo l’incontro con lo score di 2 punti, 4 rimbalzi e 1 assist nei 20 minuti giocati. Prossimo appuntamento ora per Ferrari e l’Italbasket domenica alle 17.30 quando affronterà in trasferta la Lituania.