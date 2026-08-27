UEB sconfitta da Treviso 107 a 74 nel primo test pre-stagione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Giunge a metà della terza settimana di preparazione il primo test amichevole per la UEB Cividale, che al “PalaCornaro” di Jesolo affronta a viso aperto il confronto contro la Nutribullet Treviso, vittoriosa per 107 a 74.

Poco o nullo il peso dell’ampio divario conclusivo; preziose, invece, le indicazioni che emergono dalle performance individuali e di reparto della squadra ducale, tali da trarre un primo bilancio sul lavoro sin qui svolto da giocatori e staff.

Consistente in termini di peso e leadership l’approccio di capitan Berti e del nuovo playmaker Vecchiola, qualitativo il contributo di Ferrari, autore di una doppia-doppia, a sprazzi spettacolare la prima uscita di Knight, così come non sono mancate le risposte positive dei più giovani: tutti impiegati, con la sola eccezione dell’infortunato Mobio.

A fare la voce grossa per i veneti, e ad evidenziare la differenza di categoria, ci hanno pensato Macura, Croswell e Chery, mantenendo i biancoazzurri sempre in conduzione del ritmo e del punteggio.

Dopo la prima sgambata pre-stagionale, oggi la UEB partirà per Gemona, location collaudata dove la squadra trascorrerà i tradizionali 3 giorni di ritiro, in attesa del prossimo test: sabato a Falcade contro la Reyer Venezia.