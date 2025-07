Uefa Super Cup, da Gorizia è partita la Trophy Experience

Supercoppa Uefa, Champions League ed Europa League. Tre trofei ambitissimi e che raccontano la storia del calcio, tre trofei che da oggi saranno in mostra nella nostra regione. La Trophy Experience è partita da Gorizia, in via Rastello negli spazi dell’ex ferramenta Krainer.

ITW AMIRANTE

Dopo la tappa nel capoluogo isontino, prevista fino al 31 luglio (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30), la Trophy Experience si sposterà a Trieste, nella sede della Camera di commercio Venezia Giulia in piazza della Borsa, il 2 e 3 agosto (dalle 10 alle 13.00 e dalle 16 alle 21), a seguire raggiungerà l’ingresso principale della spiaggia della Git di Grado il 6 e 7 agosto (dalle 10 alle 12.00 e dalle 17 alle 22), per poi trasferirsi nel truck “Io sono Friuli Venezia Giulia” a Lignano Sabbiadoro il 9 e a Lignano Pinet il 10 (entrambi i giorni con orario di visita dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 22). Infine arrivo a Udine il 12 e 13 agosto all’Uefa Fan Festival in piazza Libertà. Un programma per promuovere il territorio con una sinergia tra sport e cultura.

ITW AMIRANTE