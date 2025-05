Uil in piazza a Gorizia per dire no al precariato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due giornate nelle quali portare alta la voce del sindacato e dei lavoratori contro ogni tipo di sfruttamento sul posto di lavoro ed in particolare per dire no al precariato occupazionale. Sono quelle organizzate tra oggi e domani in piazza Vittoria a Gorizia dalla Uil, che ha scelto la città Capitale europea della Cultura 2025 assieme a Nova Gorica per la sua tappa regionale della Carovana-tournee “No ai lavoratori-fantasma”, slogan scelto proprio per descrivere la situazione vissuta ancora oggi da tanti precari in Italia e in Friuli Venezia Giulia.

La situazione a livello regionale è comunque meno negativa rispetto al quadro nazionale.

La due-giorni della Uil a Gorizia si concluderà domani con una conferenza sul tema ‘Bilateralità’ e sicurezza sul lavoro” con ospiti tra gli altri l’assessore regionale Alessia Rosolen e la segretaria confederale Uil, Ivana Veronese: a seguire ci sarà un panel su ‘Intelligenza artificiale e lavoro’, ed in chiusura il saluto istituzionale del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga.