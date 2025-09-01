Ultimo giorno di mercato: Sanchez al Siviglia, in entrata è tempo di ufficialità

Alle 20 di oggi conosceremo finalmente l’Udinese che verrà. Nonostante il colpo a San Siro che ieri ha galvanizzato l’intero ambiente bianconero, a tutti è ben chiaro che la squadra va ancora completata, con operazioni in uscita e soprattutto in entrata.

Nelle prime ore di oggi a tenere banco è la situazione di Alexis Sanchez, che ha trovato l’accordo con il Siviglia e sta raggiungendo la Spagna per mettere la firma, a quasi 37 anni, su un nuovo contratto. Il cileno, dopo una stagione con 13 presenze e nessuna rete e nessun assist lascia l’Udinese a parametro zero. In uscita anche Rui Modesto, per il quale le richieste da Italia e Polonia non mancano: le possibili soluzioni per lui sono Rakow, Legia Varsavia, Catanzaro e Venezia. Occhio anche al vice capitano Sandi Lovric. Ieri si sono diffuse le voci di un interesse del Milan nei suoi confronti: dopo la partenza di Musah, i rossoneri cercano rinforzi a centrocampo. Ma soprattutto, dopo la monumentale partita di ieri a San Siro, c’è grande preoccupazione sul fronte Oumar Solet: il difensore francese ha brillato in quello che vorrebbe essere il suo stadio. La prestazione fornita ieri non può non far riflettere l’Inter che solo un paio di giorni fa si era arreso davanti al ‘no’ dell’Udinese all’opzione prestito. Il timore è che i nerazzurri tornino alla carica entro le 20 di stasera.

L’ambiente attende però soprattutto nuovi innesti: dovrebbe essere ufficializzato a breve il laterale destro Alessandro Zanoli, in arrivo da Napoli. Dalla società di De Laurentiis potrebbe arrivare anche Walid Cheddira mentre sono ore decisive per quello che potrebbe essere il grande colpo, Nicolò Zaniolo. Ieri l’ex Roma e Fiorentina avrebbe raggiunto Milano per mettere pressione alla chiusura della trattativa tra Udinese e Galatasaray. Il tempo stringe, anche per dover ricorrere eventualmente al piano B, che porta il nome di Bajrami.