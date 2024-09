Nuova ‘Ultra Fast Charge area’ nel parcheggio del Città fiera

Inaugurata oggi, mercoledì 25 settembre, alla presenza dell’Assessore Sergio Emidio Bini, la Ultra Fast Charge area di Città Fiera, la nuova zona di ricarica ultra rapida per veicoli elettrici.

Un traguardo importante per Città Fiera che ha riunito tre player internazionali: Atlante, Ionity e Tesla per offrire un servizio che guarda al futuro della mobilità sostenibile in un punto strategico del territorio, al servizio dei tanti turisti in transito a Nord Est.

Antonio Maria Bardelli, Fondatore di Città Fiera: “Città Fiera in trent’anni di storia ha sempre avuto l’obiettivo di portare il meglio dell’Europa in Friuli Venezia Giulia, in termini di innovazione ed offerta. Inaugurare oggi la Ultra Fast Charge Area rappresenta un passo concreto verso quello che sarà il futuro della mobilità e sicuramente un’opportunità economica per il territorio”.





L’Assessore Sergio Emidio Bini ha sottolineato come: “La sfida della transizione energetica si vince con le alleanze fra pubblico e privato; i risultati che si ottengono, come quello odierno, mostrano la crescente sensibilità sul tema del nostro sistema imprenditoriale. La transizione energetica è oggi elemento essenziale per ogni attività imprenditoriale, al fine di mantenere e rafforzare la propria competitività, la qualità e soprattutto la sostenibilità della produzione. Diventa importante investire sulle infrastrutture a servizio della mobilità elettrica e l’iniziativa odierna può essere uno stimolo in questo senso”.

Presenti in occasione dell’inaugurazione anche l’Avv. Antonio Di Piazza, Presidente Udine Esposizioni SpA e i rappresentanti delle aziende: Suela Limaj, Head of Public and Regulatory Affairs Atlante Italia, Elena Airoldi, Ionity Country Manager Italy, Vittorio Ciccone, Tesla Store Manager Veneto e FVG, Danya Sanchez, Tesla Team Supercharger Italia.

La Ultra Fast Charge Area si trova accanto al parcheggio nord del centro commerciale e si divide in due aree distinte: una dedicata ad Atlante e l’altra a Ionity e Tesla.

La nuova stazione di ricarica Atlante è dotata di dodici punti di ricarica ultra-rapida, otto con una potenza di 150kW e quattro con una potenza di 300kW. L’infrastruttura, è stata progettata per soddisfare la crescente domanda di impianti per veicoli elettrici, offrendo una ricarica veloce, affidabile e sostenibile – gli automobilisti, infatti, potranno ricaricare la propria auto in circa 20 minuti con energia al 100% rinnovabile. “Siamo orgogliosi di inaugurare questa nuova stazione di ricarica ultra-rapida presso Città Fiera. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di promuovere la mobilità elettrica e sostenibile in Italia. Inoltre, grazie alla posizione strategica, siamo convinti che questa infrastruttura offrirà un servizio prezioso non solo per le comunità locali ma anche per tutti viaggiatori provenienti dalle vicine Austria e Slovenia, contribuendo a rendere la ricarica dei veicoli elettrici più accessibile e conveniente per tutti“, ha commentato Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia.

IONITY il secondo player insediato, ha installato 6 punti di ricarica con potenza fino a 350 kW e la predisposizione per altri 6, cui si aggiunge un charger multistandard con connettori Type2 e CHAdeMO oltre al CCS Combo 2.

La rete IONITY sta divenendo sempre più capillare in Italia, con il primo obiettivo di completare i corridoi di traffico elettrico– turistico e non – grazie ai quali rendere le percorrenze di lunga distanza attraverso l’Europa alla portata di tutti i viaggiatori elettrici. In quest’ottica fondamentale per IONITY è l’accessibilità all’infrastruttura di ricarica, intesa sia in termini di capillarità e di interoperabilità con i veicoli delle diverse case auto, sia in termini di tariffe e strumenti di pagamento. Da maggio 2024 IONITY ha inserito due nuovi abbonamenti con tariffe molto convenienti per chiunque percorra al mese più di 150 km in elettrico; inoltre, come richiesto dalla normativa Europea Afir, tutti i Charger IONITY della stazione di IONITY Udine sono previsti di POS per il pagamento tramite carta di credito.

Il terzo player è Tesla. Il Supercharger si posiziona in un punto strategico, in quanto all’interno del centro Città Fiera è già presente il Tesla Store di Udine. Tesla può dunque offrire nello stesso luogo sia i propri Supercharger che la consulenza in store con le auto a disposizione per i test drive. Si tratta di un punto geograficamente strategico in quanto potenzia la copertura del Friuli-Venezia Giulia, unendosi alle stazioni Supercharger già presenti a Palmanova e Fiume Veneto; si aggiungeranno inoltre prossimamente due ulteriori siti Supercharger, attualmente in sviluppo nella zona. Le stazioni Tesla Supercharger nell’area potrebbero inoltre divenire in futuro anche location in cui effettuare test drive fai-da-te, ovvero siti Supercharger non soltanto utili a ricaricare il proprio veicolo elettrico ma anche ad effettuare test drive delle vetture Tesla, autonomamente prenotabili dal sito web tesla.com scegliendo la propria location preferita. GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.