Ultraleggero caduto, a Premariacco arrivati gli ispettori

Sono arrivati questa mattina, nell’aviosuperficie di Premariacco, gli ispettori dell’Agenzia nazionale della sicurezza del volo.

Tecnici che avranno il compito di effettuare gli opportuni rilievi e raccogliere le testimonianze legate all’incidente aereo avvenuto lunedì pomeriggio e che è costato la vita ad Alessandra Freschet e all’istruttore Simone Fant.

Gli ispettori, analizzando il relitto dell’ultraleggero precipitato e poi andato a fuoco, andranno alla ricerca di eventuali problemi tecnici al motore. Che però, secondo il presidente della Fly & Joy, Aimaro Agostino, che gestisce il campo di volo, non sussisterebbero.

Intanto la Procura di Udine, cha ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, non ha ancora disposto l’autopsia sulle due salme. Gli esami medico-legali saranno effettuati una volta che i carabinieri avranno trasmesso tutti gli atti relativi all’indagine in corso. Poi, in base agli atti, si deciderà se procedere con perizie o consulenze di parte. Nel frattempo i familiari delle vittime potranno nominare i legali defensori.

I resti dell’ultraleggero sul quale viaggiavano Fant e Freschet, così come la superficie dov’è avvenuto lo schianto, restano sotto sequestro.

Resta da capire cos’abbia provocato il sinistro, dopo il quale istruttore e studentessa sono rimasti gravemente ustionati. Per poi morire, qualche ora più tardi, all’ospedale di Udine.

E’ possibile che le avverse condizioni meteo, con un fronte temporalesco arrivato dalla vicina Slovenia, abbiano fatto oscillare bruscamente l’ultraleggero, senza che Simone Fant, che era ai comandi del velivolo, potesse in qualche modo effettuare un atterraggio in sicurezza.

