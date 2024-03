Ultraleggero, la Procura di Treviso aprire fascicolo 

La Procura di Treviso aprirà un fascicolo con l’ipotesi di reato di disastro aereo colposo e omicidio colposo per la morte dei due friulani Lanfranco De Gennaro, generale dell’aeronautica militare in pensione di 71 anni, e della moglie Lucia Bucceri, ex maestra elementare di 70 anni, precipitati ieri a Trevignano mentre erano a bordo di un ultraleggero Tecnam non di loro proprietà. Ad annunciarlo è il procuratore della città veneta Marco Martani. “Ci sarà – spiega – un accertamento da parte dell’autorità preposta alla sicurezza dei voli sull’accaduto”. In base ai risultati, il proprietario del velivolo potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati.

La coppia, originaria del Friuli ma che da decenni viveva a Treviso, è partita dal campo di volo di San Gaetano, in Comune di Montebelluna, per raggiungere l’aviosuperficie di Campoformido. Pochi minuti dopo il decollo, il motore si è improvvisamente spento e il biposto è precipitato nel giardino di una villetta. Lo schianto non ha lasciato scampo ai coniugi e i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il velivolo sarà passato al setaccio dai tecnici dell’Agenzia nazionale di sicurezza del volo per capire se la tragedia è dovuta a un errore di mavovra o a un malfunzionamento del motore.

Lanfranco De Gennaro, nato a Udine dove aveva frequentato l’istituto tecnico Malignani, era un esperto pilota di cacciabombardieri. Lucia Bucceri si era trasferita da piccola nel capoluogo friulano, dove era cresciuta. La coppia, che lascia due figli, si era traferita a Treviso negli Anni 70. Il legame con il Friuli era rimasto, tanto che i due avevano una casa a Grado. GUARDA IL VIDEO