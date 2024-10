Ultrasettantenne arrestato in A4: a bordo aveva 69 chili di hashish

Con sé aveva 69 chilogrammi di hashish: in manette un cittadino italiano ultrasettantenne. E’ accaduto venerdì scorso in A4 in Comune di Gonars. Ad arrestare l’uomo, trovato in possesso dello stupefacente nascosto in tre borse, è stata la polizia stradale. Oggi il gip di Udine Giulia Pussini ha convalidato l’arresto e disposto l’ultrasettantenne la custodia cautelare in carcere. Si tratta del secondo sequestro di grandi quantitativi di cannabinoidi in pochi giorni in provincia di Udine. Una settimana fa la notizia dell’arresto da parte delle Fiamme gialle della Compagnia di Tarvisio di un cittadino polacco di 43 anni e di una donna di un anno più giovane. I due erano stati trovati al casello autostradale di Ugovizza a bordo di un furgone sul quale c’erano 130 chilogrammi di marijuana provenienti dalla Repubblica Ceca e diretti in Francia.