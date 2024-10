Ululati nei confronti di un giocatore di colore, sdegno a Gradisca

Condanna unanime di tutti, con interessamento sul fatto anche da parte della Questura di Gorizia. E’ ciò che ha scatenato l’increscioso episodio avvenuto domenica pomeriggio allo stadio Colaussi di Gradisca: nel corso del match valido per il girone C di Terza categoria tra i padroni di casa dell’Ism e il Malisana, terminato 3-2 per gli ospiti, qualcuno dagli spalti si è rivolto con ululati razzisti nei confronti di un giocatore del team gradiscano, il centrocampista di origini africane Djibril Diallo Daouda. E’ quanto infatti denuncia la società di casa: “Non si può tollerare che nel 2024 – sottolinea il presidente dell’Ism Stefano Forte – ci sia chi si rivolge con ululati di chiaro stampo razzista nei confronti di un giocatore di colore. C’erano anche dei bambini allo stadio, è intollerabile quanto accaduto. Non esiste che ci sia gente così sui nostri campi, è inqualificabile. Abbiamo presentato un esposto alla Figc che ci ha assicurato che aprirà un indagine”. Il Malisana si schiera con l’Ism: “Dal campo non ci siamo accorti di questo fatto – spiega il presidente Federico Turco – ma è evidente che condanniamo senza se e senza ma l’accaduto, anche perché anche noi abbiamo dei ragazzi di colore con noi. Non so sinceramente chi sia stato a comportarsi così, sicuramente non un nostro tesserato”.

E sul fatto prende posizione anche il sindaco di Gradisca Alessandro Pagotto: “Chi ha offeso Djibril – evidenzia – ha offeso anche il mondo dello sport da cui certamente non ha appreso l’ insegnamento fondamentale che è sempre quello del rispetto: delle persone come delle regole”. GUARDA IL VIDEO