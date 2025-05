Un anno dalla tragedia del Natisone, una messa per ricordare i tre ragazzi

A un anno dalla tragedia del fiume Natisone, dove il 31 maggio 2024 una piena improvvisa travolse e portò via tre giovani, Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar,la comunità torna a raccogliersi nel ricordo. L’amministrazione comunale di Premariacco organizzerà sabato sera una celebrazione in memoria delle tre vittime. Alle ore 19, nella chiesa di Ipplis, don Nicola celebrerà una messa per ricordare i tre ragazzi. La mamma di Patrizia Cormos, invece insieme a tutta famiglia, agli amici e al legale, si ritroverà alle ore 13 sulle rive del Natisone, alla stessa ora e luogo della tragedia, per portare una foto della figlia e ricordarla. Ad annunciarlo la mamma di Patrizia, Mihaela Trelean che questa sera alle 19.45 sarà protagonista della puntata di Screeshot assieme a Giulia la sorella di Patrizia Cormos.