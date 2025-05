Un anno dopo la tragedia del Natisone: dolore e indignazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A un anno esatto dalla morte della loro figlia, portata via per sempre dalla piena del fiume assieme a Bianca e Cristian, i genitori di Patrizia Cormos hanno rivissuto il dolore profondo di quel dramma. È a questo si è aggiunta l’indignazione nel vedere, lo stesso giorno e nella stessa ora della tragedia, alcuni giovani sulla spiaggetta dell’ultimo abbraccio e in acqua, nonostante il divieto di balneazione. Un colpo al cuore per mamma Mihaela.

Momenti di commozione per ricordare Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar. La famiglia di Patrizia ha posato le foto dei tre ragazzi sul ponte Romano di Premariacco, le ultime scattate prima della tragedia. In quel momento, la famiglia ha trovato una lettera anonima scritta da un coetaneo delle vittime. Una lettera piena di dolore e rimorso, in cui il giovane racconta che, se fosse stato lì quel giorno, avrebbe fatto di tutto per salvarli.

È stato il papà di Patrizia Ioan a collocare le foto dei tre ragazzi. Con le lacrime agli occhi, ha confessato di portare sempre con sé un rimorso e una domanda che lo tormenta.