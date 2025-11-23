Un bus per l’Istituto D’Aronco di Gemona

Inaugurata oggi la nuova corriera dell’Istituto D’Aronco, presentata nell’ambito di “Scuola Aperta” nella piazzola antistante l’istituto di Gemona. L’evento si è aperto con i saluti del sindaco, Roberto Revelant, seguiti dalla benedizione del mezzo. All’iniziativa hanno partecipato il dirigente dell’istituto, Nicolò Basile, l’assessore regionale Barbara Zilli e gli amministratori comunali dei territori limitrofi, a conferma della vicinanza istituzionale a un progetto condiviso che coinvolge l’intero comprensorio.