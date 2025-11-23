  • Aiello del Friuli
domenica 23 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Un bus per l’Istituto D’Aronco di Gemona
Spirito di Vino, sul podio salgono Italia e Arabia
Brazzano: la frana è ancora pericolosa, rientro in tre fasi
Ciclista investito da un’auto sulla Mainizza, è grave
Picchia l’autista del bus, ennesima aggressione a Trieste
Scontri dopo Udinese-Bologna, contusi sette Carabinieri e poliziotti
Rallenta la produzione industriale in Friuli, tengono occupazione e investimenti
Attivisti colorano di verde il canale Ponterosso a Trieste
Arrivato l’inverno, neve in montagna e bora forte a Trieste
Carambola tra auto in A28, grave un soccorritore
Cronaca

Un bus per l'Istituto D'Aronco di Gemona

Presentata nell'ambito di "Scuola Aperta"
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Inaugurata oggi la nuova corriera dell'Istituto D'Aronco, presentata nell'ambito di "Scuola Aperta" nella piazzola antistante l'istituto di Gemona. L'evento si è aperto con i saluti del sindaco, Roberto Revelant, seguiti dalla benedizione del mezzo. All'iniziativa hanno partecipato il dirigente dell'istituto, Nicolò Basile, l'assessore regionale Barbara Zilli e gli amministratori comunali dei territori limitrofi, a conferma della vicinanza istituzionale a un progetto condiviso che coinvolge l'intero comprensorio.

