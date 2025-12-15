Un docufilm degli studenti del Marinoni racconta Pierluigi Di Piazza

1
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dall’aula Magna del Marinoni alle altre scuole del Friuli, per avvicinare i ragazzi alla figura di don Pierluigi Di Piazza, scomparso nel 2022. E’ questo l’auspicio del fratello Vito, condiviso dalla dirigente scolastica Alberta Pettoello, espresso in occasione della prima del docufilm dedicato al sacerdote dell’accoglienza. Si intitola “Pierluigi Di Piazza, con gli occhi del cuore”, ed è stato realizzato da una decina di studenti dell’istituto, guidati dai docenti Ilaria Borghese e Matteo Passalacqua.
