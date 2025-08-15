Un enorme cavallo in rami di gelso veglia su Palmanova

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Palmanova, fuori Porta Aquileia, un imponente cavallo di quasi quattro metri si erge con fierezza. Realizzato con rami di gelso intrecciati dall’artista di origine catanese Luca Arena, l’opera di land art ha già catturato l’attenzione di passanti e curiosi.

Il cavallo, con la criniera al vento e una zampa sollevata, osserva la Fortezza, quasi pronto a ricominciare la sua corsa. Per Arena, giovane siciliano che da anni risiede nella Bassa friulana, l’opera ha un significato profondo.

L’installazione è frutto della collaborazione tra il Comune e l’associazione Amici dei Bastioni, che hanno permesso ad Arena di realizzare un’opera a impatto zero.

L’assessore alla Cultura e Turismo, Silvia Savi, ha sottolineato come l’amministrazione abbia “condiviso con l’artista la migliore collocazione possibile per l’opera,” un luogo di grande passaggio che ne valorizza l’intervento.

L’opera, che sarà visibile per tutta la durata del suo deterioramento naturale, sarà anche uno degli scenari della rievocazione storica e del concorso ippico internazionale di inizio settembre. Per Luca Arena, questa è la sesta opera di grandi dimensioni creata nella zona. Tra i suoi progetti futuri, c’è il sogno ambizioso di realizzare un grande leone alato da esporre alla Biennale di Venezia.