Un incontro con al centro le strategie comuni per valorizzare da un lato Go 2025 e dall’altro la Capitale italiana della Cultura 2027 si è svolto a Pordenone tra i sindaci della città del Noncello Alessandro Basso e del capoluogo isontino Rodolfo Ziberna. Le due città stanno lavorando in sinergia ad un evento-staffetta per un ideale passaggio del testimone regionale tra capitali della cultura.