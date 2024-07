Un ferito, alberi caduti e frutteti distrutti tra Grado ed Aquileia a causa del maltempo

Particolarmente critica la situazione causa maltempo tra Grado ed Aquileia. Una persona è rimasta lievemente ferita: la furia degli elementi si è scatenata in particolare sulle località di Barbana e Boscat, rimasta senza energia elettrica per diverse ore. Colpita anche l’area del locale Golf Club. Ingenti i danni provocati dal fortunale sulla zona anche alle colture e alle aziende, con frutteti distrutti e capannoni scoperchiati. Significativo il numero di alberi ad alto fusto caduti nella zona a causa del forte vento, in particolare ad Aquileia dove alcuni sono precipitati su automobili in sosta con momenti di vera e propria paura vissuti da molte persone residenti o di passaggio. Presa di mira in questo caso soprattutto la zona sud tra le località Beligna e Belvedere. Diverse anche qui le utenze che nell’area sono rimaste senza energia elettrica. Il sindaco Emanuele Zorino informa come “sulla Strada Regionale 352 in via Beligna da Aquileia in direzione Grado sia stato installato un semaforo a causa del dissesto stradale causato dallo schianto di un platano. Il traffico su quel tratto è quindi a senso alternato e si consiglia massima prudenza”. GUARDA IL VIDEO