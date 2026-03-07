Un fischietto antiaggressione alle autiste di Arriva Udine

2
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si chiama “Il talento non ha genere” l’iniziativa promossa da Arriva Udine in occasione dell’8 marzo all’interno della quale domani è prevista la distribuzione alle dipendenti di un fischietto antiaggressione utile per chiedere aiuto in caso di difficoltà. L’operazione intende contribuire, spiega Arriva Udine, alla costruzione di un ambiente di lavoro sempre più inclusivo con una specifica azione rivolta al tema della sicurezza.
Concorde il sindacato Fit-Cisl. La consigliera regionale Simona Liguori saluta positivamente il gesto ma guarda anche oltre.