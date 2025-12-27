Un friulano su 2 compra on-line, ma negozi fisici non spariranno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I negozi di vicinato del Friuli Venezia Giulia non sono destinati a scomparire, anche se friulani e giuliani spendono oltre 2 miliardi di euro all’anno per acquistare on-line. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, coordinato da Paolo Zabeo.

Stando ai dati, infatti, nel 2024 ben 554mila residenti nella nostra regione, il 46,4% del totale, hanno comperato beni e servizi attraverso l’e-commerce. Un dato altissimo, che pone il Friuli Venezia Giulia al quarto posto della classifica nazionale per acquisti on-line, dopo Trento, Valle d’Aosta e Toscana. Tra i prodotti più richiesti ci sono vestiti e scarpe, articoli per la casa e film e serie tv in streaming.

Anche se l’e-commerce è sempre più diffuso e la sua crescita è doppia rispetto ai negozi di vicinato, questi ultimi non scompariranno. Il 90% delle vendite al dettaglio avviene ancora nei negozi fisici, che restano centrali per i consumatori.

Ciò che manca per evitare che in futuro le attività sul territorio diventino a rischio, sostiene la Cgia, “è una cornice politica ed economica che permetta alle piccole attività locali di competere su parametri equi, riconoscendone il valore economico e sociale”.