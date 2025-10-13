Un laboratorio inter-religioso nell’ambito di Go 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gorizia lancia un ulteriore messaggio di convivenza e armonia proprio nei giorni in cui il mondo guarda con speranza al termine dei massacri in Palestina. Lo fa con “Terre di Pace”, un laboratorio inter-religioso che si terrà nell’ambito della Capitale europea della Cultura tra il 23 ottobre ed il 2 novembre e vedrà protagoniste cinque confessioni presenti sul territorio: quelle cristiano-cattolica, cristiano-metodista, buddista, ebraica e musulmana.

L’evento vede, sotto l’ombrello organizzativo del Comune, la collaborazione di altre entità come Isig, Etnos, Gect e proporrà forum, spettacoli, mostre e manifestazioni. L’obiettivo è quello di spargere semi di pace in un mondo che ne ha sempre più bisogno e lo farà materialmente attraverso uno dei temi-fondanti dell’evento, l’ambiente, protagonista sia della mostra al via il 23 ottobre intitolata “L’eredità della vita. Il clima è una scelta: salviamo il futuro” curata dalla Fondazione Be The Hope in sala Tullio Crali, sia dell’inaugurazione ufficiale il 29 ottobre con la piantumazione, da parte dei rappresentanti delle diverse religioni e di numerosi bambini, di un vero e proprio albero della pace.