Un malore e tre cadute in bici: quattro interventi di soccorso in montagna

Il primo intervento è stato effettuato in mattinata poco prima delle 10 a Forni di Sopra per un incidente occorso ad una turista francese di 60 anni caduta in acqua dopo aver perso l'equilibrio mentre attraversava con la e-bike un torrente. La donna nella caduta si è procurata vari traumi e dopo essere stata adagiata sulla barella spinale dai soccorritori è stata trasportata a spalle fino all'ambulanza per un'ulteriore stabilizzazione prima di essere imbarcata sull'elicottero diretto all'ospedale di Udine. Nel corso della giornata, poi, il Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia è intervenuto tra Tarvisio, dove nei pressi del sentiero 509 un ciclista classe 1964 è caduto a terra perdendo i sensi venendo poi condotto in elicottero sempre a Udine, e Drenchia, dove un altro ciclista friulano è caduto procurandosi un trauma facciale: anche per lui è stato disposto l'elitrasporto verso l'ospedale di Udine.

L’ultimo intervento ha riguardato nel pomeriggio una 62enne di Mestre che ha avuto un malore nei pressi del Rifugio Monte Ferro nel territorio di Sappada: accasciandosi ha battuto la testa su dei sassi procurandosi una profonda ferita, oltre ad escoriazioni e contusioni. Sempre cosciente, la signora è stata poi elitrasportata a Belluno.