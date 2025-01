Un mega impianto agrivoltaico a Montereale. Il sindaco: “Ci opporremo”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cento ettari di superficie sottratti alla campagna. E tutto per realizzare un mega impianto fotovoltaico. Che, qualora non ci fossero impedimenti, sorgerà tra i comuni di Montereale Valcellina e San Quirino. Non si tratta di supposizioni – anche se i due sindaci, Igor Alzetta e Guido Scapolan, non hanno in mano ancora alcuna carta – ma di un qualcosa che sembra ormai essere definito, visto che la procedura è già presente nel sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Un altro mega impianto fotovoltaico, quindi, potrebbe nascere nella Destra Tagliamento dopo quello previsto a Maniago. Non va meglio nella provincia di Udine dove, proprio nei giorni scorsi, Fondazione Friuli e sindaco Zorino si erano detti contrari all’idea che ad Aquileia vengano bruciati ettari di campagna, a ridosso degli scavi romani, per fare spazio ad un faraonico impianto agrivoltaico. Situazione molto simile a Pradamano.

E mentre la Regione si sta attivando per approvare una legge anti invasione, il sindaco di Montereale Valcellina ha già promesso battaglia. Igor Alzetta ha precisato di non essere contrario al fotovoltaico e alle energie rinnovabili in genere, a patto, però, che venga preservata la campagna. Il primo cittadino, pertanto, ha già manifestato l’intenzione di interagire con il collega di San Quirino per opporsi al progetto proposto, in località Colisie, dalla D2M Friuli. La potenza nominale prevista è di 82 Megawatt.