Un obelisco di 10 metri in Casa Rossa simbolo di Go 2025

Rappresenterà – con tutti i distinguo del caso – per Gorizia ciò che la Tour Eiffel è stata per Parigi dopo l'Expo del 1889. Stiamo parlando dell'Obelisco "Go" Pharus", opera dell'altezza di quasi dieci metri che dalla prossima primavera farà bella mostra di sé in quel piazzale Casa Rossa in corso di riqualificazione, a due passi dal confine con la Slovenia. Il luogo in cui posizionare la struttura non è stato scelto a caso: dal valico che guarda alla piazza ci fu la prima ribellione di popolo alla separazione forzata dovuta alla Cortina di Ferro, con la domenica delle scope nell'agosto del 1950 che portò tanti abitanti di Nova Gorica ad oltrepassare la frontiera per approvvigionarsi di merci di prima necessità. E ancora, fu proprio il piazzale della Casa Rossa a vivere col cuore in gola la guerra d'indipendenza slovena che furoreggiava a pochi passi di distanza nel 1991. Per tutti questi motivi l'Obelisco diventerà il simbolo di Go 2025. Ad architettare "Go! Pharus" è stato lo studio Plateam.

Su “Go! Pharus” saranno scritti versi dedicati alla pace, tratti dalle opere di poeti come Ungaretti, Preseren e Michelstaedter.