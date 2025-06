Un orso distrugge una decina di arnie: paura in Val Pesarina

Una decina arnie distrutte. E’ il bilancio, per ora parziale, dell’incursione di ieri notte di un orso nella frazione di Pesariis, a Prato Carnico.

L’ungulato, come denuncia la Copagri di Pordenone, ha attaccato le strutture artificiali utilizzate per allevare le api dell’azienda agricola Solari, vicino all’agriturismo Sot la Napa di Antonio Solari. A poca distanza dal centro abitato.

“Questa mattina – spiega Davide Vignandel, presidente di Copagri Pordenone – il nostro associato mi ha contattato, spiegandomi l’accaduto. Era scosso perché, al di là dei danni patiti, mi ha detto che i residenti cominciano ad avere paura”.

Non sarebbe la prima volta, infatti, che un orso viene visto aggirarsi nella Val Pesarina. “Gli abitanti della vallata – sottolinea lo stesso Vignandel – temono che l’ungulato (non è detto, però, che sia lo stesso) – si possa spingere sempre più, alla ricerca di cibo, verso i centri abitati carnici. Questa volta è andata bene perché ha attaccato le arnie. Ma se invece delle strutture artificiali utilizzate per allevare le api dovesse attaccare qualche abitante? Per questo, come Copagri, chiediamo interventi rapidi e risolutivi, che mettano in sicurezza i cittadini dalla fauna selvatica in genere. Perché qui non si parla più soltanto di danni alle culture o alle attività produttive. Ma dell’incolumità di un’intera vallata”.