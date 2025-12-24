  • Aiello del Friuli
mercoledì 24 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Incendio sul tetto, salvata un’intera famiglia
Trieste, in Porto vecchio oltre un centinaio di migranti
Cade dalla seggiovia, gravissimo un 30enne
La bora è la co-invitata del Natale triestino
Un panettone per la comunità del carcere di Udine
A Orzano scatta la protesta, nasce un nuovo comitato contro il...
Impianto Biometano in costruzione a Orzano, è il “gemello” di Pagnacco
Tragedia di via Grazzano, la Procura dispone l’autopsia sulla vittima
Spintona un agente: denunciato mendicante a Udine
Rapinato, preso a bastonate e ferito col coltello: tre arresti
Cronaca

Un panettone per la comunità del carcere di Udine

Consegnati 272 dolci, uno per ogni detenuto, guardia e amministrativo della casa circondariale
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un panettone a ciascuno per tutte le persone della comunità del carcere di Udine, siano loro detenuti, guardie o personale amministrativo. Il garante dei detenuti del Comune di Udine, Andrea Sandra, il suo predecessore Franco Corleone, Massimo Brianese dell’Associazione Icaro e Federica Panzacchi, Presidente di Area Vasta di Coop Alleanza 3.0, hanno consegnato 272 panettoni a chi, in un modo o nell’altro, è legato alla casa circondariale del capoluogo friulano.

A mettere a disposizione i dolci è stata proprio Coop Alleanza 3.0. Per ogni panettone acquistato dai soci nei giorni scorsi nei suoi negozi, la cooperativa ne ha destinato uno ad associazioni ed enti del territorio impegnati nel sostegno a persone e famiglie in difficoltà.

“Questa donazione – ha detto Panzacchi – risponde a un principio essenziale: la dignità non viene meno con la privazione della libertà”.

