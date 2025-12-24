Un panettone per la comunità del carcere di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un panettone a ciascuno per tutte le persone della comunità del carcere di Udine, siano loro detenuti, guardie o personale amministrativo. Il garante dei detenuti del Comune di Udine, Andrea Sandra, il suo predecessore Franco Corleone, Massimo Brianese dell’Associazione Icaro e Federica Panzacchi, Presidente di Area Vasta di Coop Alleanza 3.0, hanno consegnato 272 panettoni a chi, in un modo o nell’altro, è legato alla casa circondariale del capoluogo friulano.

A mettere a disposizione i dolci è stata proprio Coop Alleanza 3.0. Per ogni panettone acquistato dai soci nei giorni scorsi nei suoi negozi, la cooperativa ne ha destinato uno ad associazioni ed enti del territorio impegnati nel sostegno a persone e famiglie in difficoltà.

“Questa donazione – ha detto Panzacchi – risponde a un principio essenziale: la dignità non viene meno con la privazione della libertà”.