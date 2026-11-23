Un biolago di almeno cinque ettari al posto delle ex Acciaierie Bertoli, alle spalle del Terminal Nord. È il cuore di “Udine Blu”, la proposta di riqualificazione presentata in Consiglio comunale da Stefano Salmè, capogruppo di Io amo Udine – Liberi Elettori.

La mozione chiede al Comune di verificare se e a quali condizioni possa acquisire gli 11,3 ettari dell’area dismessa. La base d’asta è scesa da oltre 10 milioni di euro nel 2022 a 3,6 milioni nel 2024. Almeno l’80 per cento della superficie sarebbe riservato al parco, al lago e agli spazi di uso pubblico, con percorsi ciclopedonali e aree per lo sport. Nella quota restante potrebbero trovare posto attività e servizi in grado di contribuire al finanziamento dell’intervento.

Lo studio di fattibilità dovrà fare i conti con le bonifiche, le condizioni del sottosuolo e della falda. Tra le ipotesi da verificare c’è anche la possibilità di utilizzare l’acqua della Roggia di Udine per alimentare il biolago o garantirne il ricambio.