Un percorso-totem ad Artegna ricorda i 50 anni dal sisma

Mattinata di iniziative a ricordo dei 50 anni del sisma oggi tra Buja ed Artegna. Nel primo caso si è svolta alla Casa della Gioventù una commemorazione civile con la proiezione di filmati e la proposizione di testimonianze sul dramma. “Quando il terremoto ha colpito la nostra comunità molti hanno pianto senza farsi vedere: un segno della grande dignità che contraddistingue i friulani” ha sottolineato il sindaco Silvia Maria Pezzetta. Nel corso dell’evento è stato consegnato all’assessore regionale Barbara Zilli la Medaglia del Comune di Buja: “Ricordare quanto avvenuto – ha detto l’esponente della giunta Fedriga – è un dovere nei confronti dei nostri morti ma anche di tutti coloro che hanno aiutato la nostra gente”.

Successivamente Zilli si è recata ad Artegna, dove in piazza Marnico è stato inaugurato il percorso-totem “Artegna50 memoria/rinascita” dedicato al ricordo della tragedia del sisma, che in paese causò 40 morti ed una vasta distruzione, nonché alla capacità della comunità di risollevarsi e ripartire.