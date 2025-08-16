Un Quaderno Sospeso nel Goriziano per i bambini meno fortunati

GUARDA IL VIDEO Sostenere le famiglie seguite dagli Empori della Solidarietà di Gradisca d’Isonzo e di Cormons per garantire ai loro figli un anno scolastico più possibile alla pari con quello di bambini più fortunati.

E’ l’obiettivo di “Quaderno Sospeso”, iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di Gorizia alla quale aderiscono sette cartolerie del territorio: tre di Gradisca, due di Romans, una di Farra e una di Cormons. Nucleo del progetto è la possibilità, per chi vorrà, di acquistare quaderni, penne o qualsiasi tipo di materiale scolastico da cancelleria, lasciandolo pagato “in sospeso” per i bambini più bisognosi.

Non è la prima volta che nel Goriziano ha luogo il Quaderno Sospeso: nell’edizione 2024 furono 30 le famiglie che hanno ricevuto un aiuto per i propri figli in età scolare grazie al dono di ben 294 quaderni, 125 penne e centinaia tra evidenziatori, scatole di pennarelli, gomme e altro materiale.