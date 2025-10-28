Un ricercato internazionale si nascondeva a San Giorgio: arrestato

Si nascondeva da alcuni mesi a San Giorgio della Richinvelda il 26enne rumeno che i tribunali di Iasi e di Galati stavano cercando perché condannato a scontare 7 anni e 10 mesi di reclusione per numerosi furti in abitazione e su autovetture, commessi in Romania tra il 2020 e il 2021. Nei suoi confronti pendevano due mandati d’arresto europei per rintracciarlo.

Ricercato in tutta Europa, alla fine, ad assicurarlo alla giustizia sono stati i carabinieri della squadra catturandi del Nucleo investigativo di Pordenone, che, da circa un mese, si erano messi alla sua ricerca. Dopo che, dall’analisi della sua storia personale, erano emersi alcuni recenti contatti con il pordenonese.

Dopo giorni di appostamenti, il 26enne è stato individuato ed arrestato a San Giorgio in un’abitazione di alcuni connazionali. Ad incastrarlo è stato un tatuaggio sul collo.