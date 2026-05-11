Un tunnel di 4 km entro 10 anni al Passo Monte Croce Carnico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Italia e Austria avranno un collegamento in più con la realizzazione di un traforo di 4,1 chilometri al Passo di Monte Croce Carnico. E’ la decisione presa dalla Regione, che trova concordi anche le rappresentanze degli enti produttivi del territorio regionale. L’opera, che potrà essere utilizzata solo da mezzi non pesanti, sarà pronta entro il 2036 e viene salutata positivamente anche dagli operatori del settore turistico del Friuli Venezia Giulia.

Per quanto riguarda la strada di Passo di Monte Croce Carnico, la riapertura è prevista dal prossimo 18 maggio.