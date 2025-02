Un weekend di sport a Sappada tra paraski, arrampicata su ghiaccio e fondo

Sport e spettacolo sulla neve e tra i ghiacci nel fine settimana a Sappada con la tappa italiana di Paraski, il festival di arrampicata su ghiaccio e Ski for fun – No Borders Cup.

Nella due giorni di gare, 42 campioni della combinata slalom gigante e paracadutismo provenienti da tutta Europa, si sono sfidati sulle piste e nel cielo della località delle Dolomiti. Sul gradino più alto del podio, per le categorie femminile, maschile e squadre rispettivamente gli austriaci Sophie Grill e Michael Urban e il team Redbull. Dopo tre week end, oggi, si è anche concluso DolomIce, il festival di arrampicata su ghiaccio giunto alla sua 6^ edizione. Due grandi giornate di sport e amicizia per Ski for fun, sabato con la staffetta inclusiva con i giovani atleti dell’ASD Camosci e i ragazzi della Fondazione ProgettoAutismo e oggi con la gara che ha visto coinvolti quasi 500 fondisti, di cui molti provenienti da Austria, Slovenia, Croazia e Repubblica Ceca. Piena soddisfazione per l’esito degli eventi. L’assessore al turismo di Sappada Silvio Fauner ha detto che “Lo sport si è riconfermato un grande volano per il turismo locale oltre che fondamentale strumento di crescita sociale e legame tra le nazioni”.