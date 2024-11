Una battaglia culturale della Cgil Fvg contro la violenza sulle donne

La Cgil del Friuli-Venezia Giulia scende in campo contro la violenza sulle donne per condurre una battaglia prima di tutto culturale. In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il sindacato propone un calendario ricco di iniziative, tra dibattiti, convegni e teatro.

“Le logica punitiva non basta – dice la responsabile Politiche di genere e Pari opportunità della Cgil Fvg, Daniela Duz -, serve un cambiamento culturale per consentire alle donne piena partecipazione al mercato del lavoro, garantedo loro opportunità di carriera, autonomia economica e sottraendole all’esclusiva responsabilità dei carichi familiari”. Le iniziative messe in campo dall’organizzazione sindacale hanno l’obiettivo di superare le convenzioni sociali e culturali che generano le diseguaglianze.

Martedì il primo appuntamento è alla Camera del lavoro di viale Bassi a Udine con un dibattito al quale parteciperanno la sostituta procuratrice di Udine Elena Torresin, le consigliere regionali Manuela Celotti e Serena Pellegrino, lo scrittore Antonio Bondavalli, la ricercatrice dell’Ires Chiara Cristini, l’avvocato Andreina Baruffini Gardini e lo psichiatra Calogero Anzallo.

Alle 15, la Camera del Lavoro di Monfalcone in via Pacinotti ospiterà alle 15 un incontro con gli avvocati Giorgia Persoglia e Ilaria Savarese, il responsabile immigrazione del patronato Inca Cgil di Fatou Sarr e le rappresentanti dell’associazione Da donna a donna. Contemporaneamente, alla Camera del lavoro di via Pondares a Trieste ci sarà un seminario sui temi dell’educazione finanziaria e del bilancio familiare.

Infine, alle 16.15 di domenica primo dicembre a Cinemazero a Pordenone sarò proiettato, su iniziativa della Cgil locale, il documentario canadese “Blacklash: misoginy in the digital age”. Seguiranno la presentazione del libro “Come farfalle nella ragnatela”, di Lara Ghiglioni e Vanessa Isoppo, e una lettura da Ferite a morte di Serena Dandini. GUARDA IL VIDEO