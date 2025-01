Una centenaria tra i ricoverati per la fuga di monossido di carbonio

C’è anche una donna di cento anni d’età tra le tre persone ospedalizzate a causa della fuga di monossido di carbonio in una palazzina di Romans d’Isonzo nel pomeriggio di domenica. Le condizioni dell’anziana non sarebbero gravi: è ancora ricoverata all’ospedale di Gorizia per precauzione, mentre sarebbe più critica la situazione di un’altra donna residente nello stesso edificio, ricoverata all’ospedale di Trieste, sebbene non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sono in corso di verifica le ragioni per cui nella struttura, situata in centro a Romans d’Isonzo, si fosse propagato il gas velenoso. E’ l’ennesimo episodio verificatosi nel giro di un mese in regione: in due casi, a Forni di Sopra e a Trieste, l’epilogo era stato tragico con la morte di due persone.