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Cronaca
L'indagine Ires su dati Inps e Istat

Una famiglia su quattro in Fvg con Isee sotto i 10mila euro

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le famiglie in regione con un Isee inferiore ai 10.000 euro sono 47.114 e costituiscono il 23,6% del totale e tra queste 3.623 hanno un Isee uguale a zero. Sono alcuni dei valori principali emersi da un’indagine Ires su dati Inps e Istat. La percentuale più alta di nuclei famigliari sotto la soglia dei 10 mila euro è in provincia di Trieste, con il 30,4%, mentre in quella di Pordenone si rileva il valore più basso, 18,9%. La soglia massima dei 10.000 euro di Isee è una delle prerogative necessarie per ottenere l’Assegno d’Inclusione, una misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale dedicata alle famiglie in condizioni di difficoltà, che nel 2025 ha interessato poco più di 6.000 nuclei beneficiari nella nostra regione, ossia quasi 10.000 persone, per un importo medio mensile di 600 euro.

Le persone che in regione vivono in nuclei con un Isee inferiore a 10.000 euro sono 109.185, pari al 9,1% della popolazione residente; solo in Trentino-Alto Adige (6,6%) e in Veneto (8,4%) si rileva un’incidenza inferiore.

Nel 2025 in Friuli Venezia Giulia le famiglie che hanno presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo Isee ordinario sono state 199.490, 17.468 in più rispetto all’anno precedente.

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