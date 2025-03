Una fiaccolata per ricordare Tatiana Tulissi

Il mese prossimo gli abitanti di Villanova del Judrio ricorderanno la loro concittadina Tatiana Tulissi a 17 anni dalla sua morte con una fiaccolata. Lo hanno annunciato oggi i familiari della donna uccisa nel 2008 a Manzano, la madre Meri Conchione e i fratelli Marzia e Marco. L’evento è stato fissato per il prossimo 24 aprile. La fiaccolata partirà dall’oratorio del paese, situato accanto al campo sportivo, e proseguirà per le strade di Villanova per tornare infine al punto di partenza. Al termine della fiaccolata, gli intervenuti potranno entrare nel campo sportivo, dove sarà proiettato un video ricordo di Tatiana.