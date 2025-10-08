Una giornata di prevenzione per le malattie agli occhi nell’ambito di Go 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Go 2025 dedica uno spazio anche al mondo della disabilità ed in particolare a quello della cecità. Lo fa giovedì 9 ottobre, quando dalle 8.30 un evento dedicato alla sensibilizzazione e al controllo sui temi delle malattie degli occhi si svolgerà nel salotto goriziano di piazza Vittoria grazie all’impegno di diverse realtà tra cui Comune, Lions International e Anpig Odv, la cui presidente Daniela Paoli ha evidenziato come le emergenze a livello mondiale dovute alla mancata prevenzione siano in aumento, con la provincia di Gorizia che soffre in particolare per un’alta incidenza, pari all’8% circa sul totale, di glaucomi capsulari. Ma l’Isontino e in generale l’intera regione rappresentano anche un’eccellenza in Italia, ha aggiunto Paoli, sul fronte della donazione della cornea, tessuto che può essere espiantato anche 36 ore dopo il decesso della persona donatrice. Collabora all’organizzazione dell’evento goriziano del 9 ottobre anche l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

La realtà presieduta da Finocchiaro è molto attiva: conta un centinaio di soci e propone attività a 360 gradi a favore dei disabili visivi. Solo per citare quelle svolte nell’ultimo mese, ci sono anche una giornata di screening nell’ambito di Gusti di Frontiera e la tradizionale Vendemmia Solidale della Ribolla di Oslavia in collaborazione con la locale associazione di produttori.