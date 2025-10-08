  • Aiello del Friuli
mercoledì 8 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Lavoro: Rosolen, imprese e under 35 si incontrano a Pordenone
Da Monfalcone, al via la terza fase del Distretto del Commercio...
Al via i lavori Polis nell’Ufficio postale di Mereto di Tomba
Lignano – Karate: presentato il ’50° F.E.W. International Championship Italy 202
Certificazioni di genere in azienda, nei comitati guida ci vanno anche...
Province, slitta il voto alla Camera: attacchi del Pd
Meloni denunciata per concorso in genocidio, Ciriani: “Enormità senza senso”
Una giornata di prevenzione per le malattie agli occhi nell’ambito di...
Cortocircuito, fiamme nell’appartamento: intossicati due disabili
Italia-Israele e corteo Pro Pal, il prefetto Lione: “In campo tutte...
Cronaca
Nell'Isontino alta percentuale di glaucomi capsulari

Una giornata di prevenzione per le malattie agli occhi nell’ambito di Go 2025

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Go 2025 dedica uno spazio anche al mondo della disabilità ed in particolare a quello della cecità. Lo fa giovedì 9 ottobre, quando dalle 8.30 un evento dedicato alla sensibilizzazione e al controllo sui temi delle malattie degli occhi si svolgerà nel salotto goriziano di piazza Vittoria grazie all’impegno di diverse realtà tra cui Comune, Lions International e Anpig Odv, la cui presidente Daniela Paoli ha evidenziato come le emergenze a livello mondiale dovute alla mancata prevenzione siano in aumento, con la provincia di Gorizia che soffre in particolare per un’alta incidenza, pari all’8% circa sul totale, di glaucomi capsulari. Ma l’Isontino e in generale l’intera regione rappresentano anche un’eccellenza in Italia, ha aggiunto Paoli, sul fronte della donazione della cornea, tessuto che può essere espiantato anche 36 ore dopo il decesso della persona donatrice. Collabora all’organizzazione dell’evento goriziano del 9 ottobre anche l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

La realtà presieduta da Finocchiaro è molto attiva: conta un centinaio di soci e propone attività a 360 gradi a favore dei disabili visivi. Solo per citare quelle svolte nell’ultimo mese, ci sono anche una giornata di screening nell’ambito di Gusti di Frontiera e la tradizionale Vendemmia Solidale della Ribolla di Oslavia in collaborazione con la locale associazione di produttori.

