Una lettura scenica dedicata al genio e al sogno di Carlo Leopoldo Lualdi

Il sogno di volare e la figura dell’ingegner Carlo Leopoldo Lualdi, pioniere visionario dell’aeronautica e fondatore dell’azienda friulana Lima, sono i protagonisti della lettura andata in scena ieri sera nel centro di aggregazione Beato Padre Marco D’Aviano di Anduins di Vito d’Asio. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro nuovo Giovanni da Udine, racconta la storia dell’ingegner Lualdi, nato in Friuli nel 1910, che nel 1953 progettò e realizzò l’Es53, il primo elicottero interamente fatto in Italia, dotato dello stabilizzatore giroscopico, ideato e brevettato dallo stesso Lualdi. Una sede, quella di Anduins, scelta non a caso: Lima è infatti l’acronimo di Lualdi Industrie Meccaniche Anduins.

Lo spettacolo, intitolato ‘Questa storia la racconto io – Anduins, l’ingegner Carlo Leopoldo Lualdi e il sogno dell’elicottero’ a cura di Paolo Cascio e Roberto Valerio, è interpretato da Massimo Somaglino, Giuliano Bonanni, Mimosa Campironi, con l’accompagnamento musicale al pianoforte di Ludovico Bellucci.

La lettura scenica che trae ispirazione dal volume “Volare alto! Carlo Leopoldo Lualdi. Uomo e imprenditore geniale” di Eugenio Del Piero, primo volume della collana ‘Storie d’impresa, storie d’ingegno’ progetto editoriale promosso da Università di Udine, Confindustria Udine e Associazione Taverna per raccontare le vicende esemplari di imprenditori del Friuli Venezia Giulia.