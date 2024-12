Una mini foresta nel parco del Seminario

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una mini foresta Miyawaki, il primo impianto di micro-forestazione a Pordenone. E’ quella che è stata inaugurata questa mattina al parco del seminario. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della convenzione in essere tra ASFO e Comune e completa il progetto “Custodi di equilibri” per la gestione della Propedeutica al Lavoro. Questo gruppo viene gestito dalla Coop Noncello per favorire l’inclusione sociale dei ragazzi coinvolti che, attraverso lo sfalcio differenziato, la rigenerazione spontanea assistita e il contenimento della vegetazione invasiva, apprendono una professionalità nella cura del verde.

Il metodo Miyawaki si basa sul concetto di Vegetazione Naturale Potenziale, che favorisce la messa a dimora di piante autoctone, resistenti e spontanee, capaci di riprodursi velocemente creando in pochi anni delle piccole foreste.

Nell’area destinata del parco del Seminario saranno messe a dimora da 2 a 5 piante per metro quadrato.