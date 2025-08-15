Una nuova luce illuminerà Pozzuolo, al via relamping su tutto il territorio

  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG
venerdì 15 Agosto 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Una nuova luce illuminerà Pozzuolo, al via relamping su tutto il...
Un enorme cavallo in rami di gelso veglia su Palmanova
‘Le dieci grandi parole’ sabato a Tualis, nell’ambito di vicino/lontano mont
Traffico di Ferragosto: rallentamenti in uscita verso le località balneari
Ferragosto sicuro: i cani antidroga trovano stupefacenti a Lignano
Carena perforata, soccorsa imbarcazione a Duino
Auto sfonda barriera dell’A23, deceduto il conducente coinvolto
Scontro frontale tra Maserati e Fiat, ferito gravemente un 22enne
Van con 5 bambini si ribalta in galleria, ferita una donna
Sinner in semifinale a Cincinnati, battuto Auger-Aliassime
  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Cronaca

Una nuova luce illuminerà Pozzuolo, al via relamping su tutto il territorio

Un maxi intervento in Project Financing con Hera Luce rivoluzionerà l'illuminazione pubblica. Oltre al capoluogo, coinvolte le frazioni di Cargnacco, Terenzano, Zugliano, Sammardenchia e Carpeneto. Il sindaco Bressan: "Futuro e risparmio"
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Maggiori risparmi nei prossimi anni, migliore illuminazione e minori costi di manutenzione. È in partenza a Pozzuolo del Friuli un imponente piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica tra il capoluogo, Cargnacco, Terenzano, Zugliano, Sammardenchia e Carpeneto che porterà alla sostituzione di circa 700 punti luce su tutto il territorio comunale, oltre a circa un centinaio di pali deteriorati dal tempo o danneggiati dagli agenti atmosferici.

L’operazione, ritenuta necessaria, a lungo perseguita e perfezionata dalla giunta Bressan, sarà realizzata attraverso un partenariato pubblico-privato tra il Comune e Hera Luce e porterà all’adeguamento normativo degli impianti esistenti.

Il piano di relamping prevede l’installazione di 695 lampade LED e la sostituzione di 104 pali della luce in cattive condizioni strutturali con uno stanziamento di 116.000 euro. L’intervento sarà realizzato in Project Financing e non comporterà nessun esborso aggiuntivo per le casse comunali.

L’obiettivo del relamping, ha spiegato il sindaco Gabriele Bressan, è aumentare l’efficienza energetica, migliorare la luminosità, ridurre i consumi di energia elettrica e abbattere le emissioni e i costi correlati alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Potrebbe interessarti anche

Fa il palo durante la rapina in casa, condannato a quasi 5 anni di...

Acciaio e sostenibilità: Abs punta sulla ferrovia

A Monfalcone la prima cooperativa di fornitura di gas e luce

A Pozzuolo la svolta inizia dal recupero dell’ex scuola XXX Ottobre

“Alziamo lo sguardo” il titolo della lettera di Natale 2024

Morto il parroco di Pozzuolo del Friuli, addio a mons. Carlo Costantini

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

Link utili

Ultime notizie

Fucilati al Bivio di Morena, ricordati i partigiani osovani Piero e Bologna
Una nuova luce illuminerà Pozzuolo, al via relamping su tutto il territorio
Un enorme cavallo in rami di gelso veglia su Palmanova
‘Le dieci grandi parole’ sabato a Tualis, nell’ambito di vicino/lontano mont
Traffico di Ferragosto: rallentamenti in uscita verso le località balneari
mediafriuli_white.png
telefriuli_white.png
ilfriuli_white.png
udineseblog_white.png
lavosdaifurlans_logo_white
©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia

©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati.
Powered by Rubidia

Facebook Twitter Instagram Youtube Rss
Facebook Twitter Instagram Youtube Rss