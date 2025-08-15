Una nuova luce illuminerà Pozzuolo, al via relamping su tutto il territorio

Maggiori risparmi nei prossimi anni, migliore illuminazione e minori costi di manutenzione. È in partenza a Pozzuolo del Friuli un imponente piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica tra il capoluogo, Cargnacco, Terenzano, Zugliano, Sammardenchia e Carpeneto che porterà alla sostituzione di circa 700 punti luce su tutto il territorio comunale, oltre a circa un centinaio di pali deteriorati dal tempo o danneggiati dagli agenti atmosferici.

L’operazione, ritenuta necessaria, a lungo perseguita e perfezionata dalla giunta Bressan, sarà realizzata attraverso un partenariato pubblico-privato tra il Comune e Hera Luce e porterà all’adeguamento normativo degli impianti esistenti.

Il piano di relamping prevede l’installazione di 695 lampade LED e la sostituzione di 104 pali della luce in cattive condizioni strutturali con uno stanziamento di 116.000 euro. L’intervento sarà realizzato in Project Financing e non comporterà nessun esborso aggiuntivo per le casse comunali.

L’obiettivo del relamping, ha spiegato il sindaco Gabriele Bressan, è aumentare l’efficienza energetica, migliorare la luminosità, ridurre i consumi di energia elettrica e abbattere le emissioni e i costi correlati alla manutenzione ordinaria e straordinaria.