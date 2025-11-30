Una panchina e una fontanella rossa inaugurate al Parco del Cormôr

Nella settimana che ha visto la Giornata contro la violenza di genere e i femminicidi, due simboli forti e visibili sono apparsi al Parco del Cormôr. Questa mattina sono state inaugurate una panchina e una fontanella dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne, un’iniziativa promossa da Cafc in collaborazione con il Comune di Udine. L’obiettivo è trasformare uno spazio pubblico in un luogo che richiami attenzione, responsabilità e consapevolezza collettiva.

Il parco, luogo di incontro e relazione, diventa così un punto di riferimento per ricordare che la sicurezza delle donne passa non solo attraverso norme e strumenti istituzionali, ma anche attraverso un cambiamento culturale diffuso.