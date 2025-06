Una Passione di Gesù transfrontaliera con 350 attori anima il weekend di Go2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’evento unisce idealmente due Capitali europee della Cultura, Go 2025 e Matera 2019. Parliamo della rappresentazione itinerante della Passione di Cristo, che vedrà protagonisti 350 figuranti circa lungo le vie di Gorizia e Nova Gorica nel pomeriggio di sabato. Un’iniziativa del tutto simile infatti si era svolta sei anni fa nella città lucana, teatro nel 2002 di alcune scene dell’omonimo film di Mel Gibson: quella a cavallo delle due Gorizia sarà una Passione concepita come strumento di pace e dialogo tra popoli e comunità, con introduzione multilingue in italiano, friulano, sloveno e inglese e partenza alle 18 in piazza Vittoria: l’arrivo sarà invece in piazza Transalpina.

Al termine del percorso, che comprende otto diverse tappe, prevista l’esibizione di cori e bande, con danze popolari e la distribuzione di pietanze tipiche pasquali.

L’evento è promosso da Europassione per l’Italia e dalla slovena Ventus Passions di Skofja Loka, in collaborazione con istituzioni locali, culturali e religiose nazionali e del territorio. La regia è affidata ad Anna Maria Ponzellini, su testo dell’esperto di teatro sacro Claudio Bernardi.