Una regia occulta sceglieva gli anziani da truffare: arrestato 54enne

Si fingevano carabinieri o funzionari degli uffici giudiziari e annunciavano inesistenti indagini, spingendo gli anziani impauriti a consegnare denaro e gioielli. Era questo lo schema utilizzato per mettere a segno almeno tre truffe tra le province di Trieste e Udine, con un bottino superiore ai 20 mila euro.

L’8 agosto i Carabinieri di Miramare, con il supporto dei colleghi di Nocera Inferiore, hanno arrestato un 54enne originario della provincia di Salerno, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Trieste.

Dall’analisi dei dispositivi sequestrati è emerso che l’uomo, considerato un “trasfertista”, riceveva quotidianamente da una regia occulta istruzioni precise attraverso servizi di messaggistica. I complici gli indicavano nomi, indirizzi e profili di pensionati, spesso soli e fragili. L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Trieste. Per l’indagato vale la presunzione di innocenza.