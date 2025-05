Una verdesca alla scoperta della sacchetta di Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ci ha messo pochissimo prima di diventare la guest star della sacchetta di Trieste. Un esemplare femmina di Verdesca ha deciso di passare la giornata all’interno del porto del capoluogo giuliano diventando in pochissimo attrazione per molti curiosi. Sinuosa, con la sua eleganza lo squalo blu non è nuovo in questi mari, anzi, come conferma il personale dell’area marina protetta di Miramare che si è subito attivata e sta monitorando i suoi spostamenti.

La verdesca non è assolutamente un animale pericoloso per l’uomo ed è opportuno lasciarlo in pace.

L’animale che ha girovagato per la sacchetta presentava un morso sul fianco, frutto del rituale di accoppiamento, al momento non sono emerse altre criticità.