Una vita dedicata agli altri: onorificenza a Carmen Gallini

Ha messo la sua vita al servizio degli altri. E’ con questa motivazione che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito la nomina di Commendatore a Carmen Rosset Gallini, presidente dell’associazione Via di Natale di Aviano.

Gallini, 87 anni, fondatrice della onlus, non è certo persona propensa a ricevere premi e riconoscimenti. Quello che riceverà il 3 marzo, alle 12, al Palazzo del Quirinale di Roma, non sarà, però, un attestato come tanti altri. Perché coronerà una carriera – lunga più di 40 anni – che Carmen Gallini ha speso, sempre con grande entusiasmo, a favore del volontariato e degli altri. In un crescendo d’impegno e di voglia di aiutare il prossimo.

Il più alto attestato di stima della Repubblica, pertanto, sarà un qualcosa di cui Carmen potrà andarne fiera.

Il 3 marzo, sempre al Quirinale, ci sarà un riconoscimento anche per Valentina Mastroianni, la madre del piccolo Cesare, morto nel febbraio 2025 a causa di un tumore.