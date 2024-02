“Una vita insieme” le coppie da Nozze d’oro di Udine su Telefriuli

165 coppie hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio al Palamostre, invitati dal Comune di Udine per celebrare i 50,60 e 70 anni di matrimonio. Una mattinata divertente in occasione di San Valentino, denominata “Una vita Insieme”. Seguiti in diretta questa mattina dalle telecamere di Telefriuli, le coppie hanno raccontato ad Alexis Sabot la loro esperienza di vita, i propri ricordi e i propri insegnamenti per i più giovani, per tutti il segreto è avere pazienza per superare i momenti difficili. Dopo i saluti e le chiacchierate in libertà il palco è stato appannaggio dell’Ensamble Piano Hexagon guidato dal Maestro Ferdinando Mussutto. La trasmissione andrà in replica su Telefriuli domani, domenica, alle 15.30 GUARDA IL VIDEO