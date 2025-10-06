Unabomber: nessun esito dalle nuove analisi

Fumata nera. Dalle analisi disposta dal Gip Luigi Dainotti su 10 reperti del caso Unabomber non sono emerse tracce riconducibili a nessuno degli 11 indagati e sarebbero inoltre di soggetti diversi. La notizia trapela al termine di una videoconferenza tra i tecnici incaricati dallo stesso Gip: Giampietro Lago, ex comandante del Ris di Parma, ed Elena Pilli, antropologa molecolare forense, con la professoressa Marina Baldi, incaricata dall’avvocato Serena Gasparini su incarico di Francesca Girardi, una delle vittime, dal professor Paolo Fattorini, incaricato dalla procura di Trieste e dal Pm Federico Frezza, e poi i tecnici nominati dagli avvocati degli 11 indagati ovvero Lorenzo Pascoli, nominato da Maurizio Paniz e Paolo Dell’Agnolo e Paolo Gasparini scelto da Alessandra Devetag e Leopoldo Da Ros.

Duro il commento di Paniz, legale di Elvio Zornitta, già prosciolto per la manomissione delle prove e dopo essere stato il principale sospettato dal 2004: «è un anno e mezzo che conosco la situazione di Zornitta, il mio assistito non ne può più dopo aver aspettato due anni per una perizia che si sapeva non avrebbero portato da nessuna parte. Distruggere la vita delle persone – prosegue il legale – non è accettabile ed è inconcepibile attendere due anni per una perizia».

Il caso era stato riaperto nel 2023, in realtà con poche speranze di portarlo a termine in quanto le accuse sono ormai andate in prescrizione nonostante l’elevato numero di attentati che hanno colpito Veneto e Friuli Venezia Giulia tra il 1994 e il 2006. I prelievi di Dna hanno riguardato 21 persone e al momento sono indagati 11 soggetti tra cui Elvio Zornitta.