Unabomber non avrà un nome. Archiviata l’inchiesta bis

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Unabomber non avrà un volto e non avrà un nome. È questa l’unica certezza dal primo attentato del 1994. La pietra tombale sull’inchiesta bis è stata messa dalla gip Flavia Mangiante con l’archiviazione dopo che i tecnici Giampietro Lago, ex comandante del Ris di Parma, ed Elena Pilli, antropologa molecolare forense, non erano riusciti a ritrovare una corrispondenza del Dna su alcuni reperti confrontati con quello di 63 persone di cui 11 finite nel libro degli indagati.Il primo attentato è datato 21 agosto 1994 alla Sagra degli Osei a Sacile, l’ultimo il 28 ottobre 2007 a Zoppola con un ordigno inesploso dentro a una bottiglia di Coca Cola. In mezzo 33 episodi con il ferimento grave di oltre una decina di persone tra cui donne e bambini.Nel corso delle prime indagini è finito a processo Elvo Zornitta la cui posizione è stata archiviata nel 2007 a seguito dalla manomissione delle prove.La vicenda era stata riaperta nel 2023 dall’allora procuratore Antonio De Nicolo su richiesta di alcune delle vittime iscrivendo lo stesso Zornitta e altre 10 persone sul registro degli indagati. Le analisi, estese ad un totale di 63 persone non hanno dato esiti se non con due agenti presenti sul posto dopo gli attentati e pertanto è arrivata l’archiviazione peraltro di reati che oramai erano già prescritti.