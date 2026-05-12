Unabomber, Paniz: finalmente è finita per Zornitta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Una vicenda che si è finalmente chiusa». Maurizio Paniz, storico legale di Elvo Zornitta esulta per l’archiviazione «Si è chiuso in maniera perfetta – precisa l’avvocato – senza declaratoria di prescrizione, come io avevo chiesto. Aggiungo finalmente e dopo tanta ingiustificata sofferenza dell’ingegner Zornitta e della sua famiglia. E tutto per colpa di un ispettore delinquente» conclude Paniz.Per Zornitta era la seconda iscrizione sul registro degli indagati, la prima risale al 2004 ma nel 2007 durante il processo emerse che le prove a sue carico furono manipolate dall’agente di polizia Ezio Zernar poi condannato, per Zornitta invece arrivò l’archiviazione.L’avvocato Alessandra Devetag che invece assisteva diversi degli altri indagati di questo secondo filone evidenzia che «Fin dall’inizio era una indagine che guardava a Zornitta, altre 10 persone sono finite indagate per così tanto tempo senza un reale motivo».Serena Gasperini è invece la legale di Francesca Girardi, vittima di Unabomber, «È il triste epilogo di una vicenda giudiziaria iniziata male e finita anche peggio visto e considerato che ad oggi lo Stato non è riuscito ad individuare il responsabile di una condotta terribile e codarda visto che ha colpito persone fragili. Una vicenda che resterà nella memoria storico criminale italiana» conclude Gasperini.