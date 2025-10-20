Unabomber: si va verso l’archiviazione ma c’è il giallo della contaminazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nessuna delle 63 persone comparate con i reperti è Unabomber. I periti incaricati dall’allora gip Luigi Dainotti, Giampietro Lago, ex comandante del Ris di Parma, ed Elena Pilli, antropologa molecolare forense, hanno presentato la perizia i cui contenuti erano già stati anticipati ai tecnici di parte nelle scorse settimane.

Davanti al nuovo Gip, Flavia Mangiante, è andata in scena l’udienza di incidente probatorio nel corso della quale Lago e Pilli hanno spiegato che sugli 8 casi presi in esame e sui 27 reperti non vi erano tracce compatibili con quelle degli 11 indagati ma neanche di ulteriori 52 soggetti a cui è stato chiesto il tampone.

L’udienza è stata aggiornata perché i dati personali contenuti nella perizia sono secretati per la privacy e i legali degli indagati hanno chiesto chiarimenti in quanto due coppie di capelli tra i reperti erano compatibili con quelli di due esponenti delle forze dell’ordine in servizio.

Acquisiti i nomi le difese potranno decidere se e come procedere invece per l’indagine Unabomber il Pm Federico Frezza è verosimile che chiederà l’archiviazione.